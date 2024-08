Maltempo Sicilia, possibili disservizi nell’erogazione idrica a Palermo

MeteoWeb

Possibili disservizi nell’erogazione idrica a Palermo e provincia. A renderlo noto è l’Amap, gestore del servizio idrico integrato nei Comuni della città metropolitana di Palermo, spiegando che, a causa del maltempo che nel pomeriggio ha colpito la città, si è registrata l’interruzione temporanea della fornitura di energia dalla rete elettrica gestita da Enel in numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche dei Comuni gestiti dalla società.

“Il fermo degli impianti – spiegano da Amap – sta determinando una riduzione dell’apporto idrico a Palermo con conseguenti disservizi che si potranno determinare, a partire dalla serata di oggi, nei seguenti distretti di distribuzione idrica: Santa Maria di Gesù, Falsomiele, Villagrazia, Calatafimi (zona adiacente il viale Regione Siciliana), Boccadifalco zona bassa, Pitrè zona aeroporto, Borgonuovo, Cep“.

“Non si esclude il coinvolgimento di ulteriori zone e Comuni che potrebbero essere interessati da sensibili cali di pressioni e interruzione temporanea dell’erogazione”, precisa l’azienda. Le squadre operative stanno intervenendo per ripristinare “nel più breve tempo possibile” la funzionalità degli impianti per cui è stata interrotta la fornitura di energia elettrica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.