Maltempo Sicilia, temporali senza sosta per un MCS devastante: allagamenti in molte località | VIDEO

È stata una giornata difficile per il maltempo in Sicilia, bombardata da forti piogge e temporali in lungo e in largo. Alla fine, tutta l’isola è stata inglobata da un MCS (sistema convettivo a mesoscala), che ha continuato a produrre fenomeni temporaleschi per tutto il giorno. Le piogge sono state abbondanti soprattutto nelle zone interne ma forti piogge hanno colpito anche la costa palermitana mentre i temporali si sono rivelati violenti in alcune località, provocando grandine di grandi dimensioni, come a Gibellina.

I dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Sicilia indicano: 91mm a Valledolmo, 86mm a Xireni, 70mm a Casuto, 61mm a Calascibetta, 60mm a Monreale, 59mm alla Diga di Fanaco, 58mm a Sclafani Bagni, 56mm a Mussomeli, 52mm a Sutera, 51mm a Enna, 50mm a Carcarazza, 47mm a Cacchiamo, 44mm ad Altavilla Milicia, Turofili, 43mm ad Ambola, 40mm a Casteltermini, Belmonte Mezzagno, Sperlinga, 39mm a Canicattì, 38mm a Carlentini, 36mm a Ramilia, Cammarata, 34mm a Montalbano Elicona.

Alcune località hanno subito pesanti allagamenti a causa delle forti piogge. Tra tutti, spiccano le situazioni a San Giuseppe Jato, nel Palermitano, a Poggioreale, nel Trapanese, e a Lentini, nel Siracusano, colpita in serata da un forte temporale. Danni da vento si registrano a Cefalù, nel Palermitano.

Oggi è stato il 18° giorno di pioggia su 28 di questo mese di agosto in Sicilia: eguagliato il record storico del 2018, ma quest’anno ci sono ancora tre giorni e domani sono attesi altri forti temporali.

A testimonianza della giornata movimentata dal punto di vista meteorologico anche la spettacolare Shelf Cloud (o nube a mensola) avvistata a Gliaca di Piraino, nel Messinese.

