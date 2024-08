Maltempo Sicilia, forti temporali pomeridiani: intense piogge in varie zone dell’isola | DATI

MeteoWeb

Anche oggi, la Sicilia è stata colpita da forti temporali pomeridiani in quello che è il 13° giorno piovoso di agosto. Oggi accumuli pluviometrici importanti si registrano nel Ragusano, nel Palermitano e sui Nebrodi, nel Messinese. Tra i dati più rilevanti di oggi sull’isola, segnaliamo: 44mm a Monreale, 42mm a Borgo Schirò (Monreale), 39mm a Gallitello, 26mm a Caltanissetta, 22mm a Sclafani Bagni, 20mm a Mussomeli, Serradifalco, 16mm a Comiso, 14mm a Mazzarrone, 12mm a Marcato Bianco, 10mm a Valledolmo. Questa pioggia si sta rivelando fondamentale per combattere la grave siccità che stringe l’isola in una morsa da mesi.

Questo mese di agosto è davvero eccezionale per il maltempo in Sicilia: quello di oggi è il 13° giorno di pioggia mensile su 23 giorni del mese di agosto, e siamo ormai vicinissimi al record di piovosità mensile per la Sicilia. Mai, ad agosto, c’erano stati più di 16 giorni di pioggia (record assoluto del 2018): con ogni probabilità quest’anno saranno di più, molti di più, in quanto le previsioni per i prossimi giorni lasciano immaginare che pioverà ogni giorno fino al 31.

A testimonianza dei forti temporali pomeridiani di oggi ci sono le spettacolari nubi Mammatus che si sono formate nel cielo di Prizzi, nel Palermitano, come dimostra la foto in alto. Le nubi Mammatus sono così chiamate perché ricordano la forma delle mammelle. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si forma sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato.

Le temperature si sono mantenute diffusamente sui +32-33°C, con picchi isolati di +34-35°C, un caldo dunque senza eccessi per essere nel mese di agosto.

