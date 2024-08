Maltempo Toscana, nubifragi e grandine grossa in Garfagnana: danni

MeteoWeb

Continuano a verificarsi violente grandinate sulle regioni del Nord oggi a causa del transito di un’onda depressionaria sulle Alpi. Dopo i fenomeni estremi in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, anche in Toscana si registra grandine grossa. In particolare, un violento temporale ha interessato la Garfagnana nel pomeriggio, portando grandine di notevoli dimensioni per la zona. Colpite soprattutto le località di Sassi (Molazzana) e Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca. Segnalati inevitabili danni alle auto date le dimensioni della grandine e strade e giardini imbiancati.

Il temporale ha scaricato anche tanta pioggia nella zona. I dati più rilevanti indicano: 48mm a Camporgiano, 30mm a Careggine, 27mm a Villa Collemandina, 25mm a San Romano in Garfagnana.

Associato al temporale, c’è stato un netto calo delle temperature: a Camporgiano si è passati dai +30°C delle 16:30 ai +17°C in circa un’ora, per un crollo di 13°C.

