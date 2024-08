Meteo Alghero, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto ad Alghero mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% dalle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una percezione di calore che potrà arrivare fino a +30°C. Il vento soffierà principalmente da sud con intensità variabile tra i 6,4km/h e i 17,5km/h.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo coperto e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +29°C con punte di percezione di calore fino a +31,6°C. Il vento continuerà a provenire da diverse direzioni, con intensità comprese tra i 10,2km/h e i 13,4km/h.

In serata è prevista pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +26°C con una percezione di calore costante. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 21,4km/h da sud – sud est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Alghero, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Le temperature dovrebbero mantenersi stabili, con valori intorno ai +28°C durante il giorno e ai +25°C durante la notte. Il vento tenderà a diminuire di intensità, garantendo una maggiore stabilità del clima.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 15 Agosto ad Alghero indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto, temperature gradevoli e vento moderato. È consigliabile prestare attenzione alla pioggia prevista in serata e valutare di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.9° perc. +25.5° prob. 2 % 9 SSE max 9.3 Scirocco 80 % 1012 hPa 4 nubi sparse +24.7° perc. +25.2° Assenti 8.9 E max 10.2 Levante 75 % 1011 hPa 7 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.4 SSO max 8.6 Libeccio 70 % 1013 hPa 10 cielo coperto +28.9° perc. +30.4° prob. 3 % 11.6 SO max 15.3 Libeccio 57 % 1013 hPa 13 cielo coperto +29.3° perc. +31.6° prob. 1 % 11.2 O max 13.4 Ponente 60 % 1013 hPa 16 cielo coperto +28.8° perc. +30.5° prob. 4 % 12.7 NNO max 16 Maestrale 59 % 1013 hPa 19 cielo coperto +27° perc. +28.5° Assenti 14.4 NNE max 20.3 Grecale 66 % 1013 hPa 22 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° prob. 17 % 15.4 SSE max 21.4 Scirocco 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.