Meteo Alghero, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto ad Alghero indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle prime ore, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% alle 07:00. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere che diminuiranno gradualmente, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta intorno al 95-99%. Le temperature si attesteranno sui 26-27°C, con una percezione leggermente inferiore rispetto alla mattina.

Durante la sera, le nubi si diraderanno lasciando spazio a schiarite, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 40-84%. Possibili piogge leggere potrebbero verificarsi verso le 20:00, con una probabilità del 56%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità residua.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Alghero, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° Assenti 20.4 ONO max 29.4 Maestrale 72 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 28.9 O max 39.2 Ponente 63 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +23.8° perc. +24.2° 0.84 mm 31.5 O max 38.9 Ponente 75 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +24.6° perc. +25° 0.29 mm 27.9 ONO max 33.4 Maestrale 73 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° prob. 49 % 20.6 NNO max 24 Maestrale 63 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +25.6° perc. +26° 0.11 mm 25.4 NNO max 27.2 Maestrale 68 % 1010 hPa 19 nubi sparse +23.8° perc. +24.3° prob. 30 % 16.5 NNO max 20.4 Maestrale 80 % 1011 hPa 22 nubi sparse +23.5° perc. +24.1° prob. 30 % 10.7 NO max 12.8 Maestrale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 20:14

