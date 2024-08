Meteo Angri, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto ad Angri si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore del mattino saranno all’insegna di un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa che oscillerà tra il 2% e il 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una percezione di +25,8°C. I venti soffieranno a una velocità di circa 3-4 km/h provenienti prevalentemente da Ovest.

Man mano che la mattinata avanza, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa in aumento fino al 5-6%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +29,7°C con una percezione di +31,1°C verso le ore centrali del giorno. I venti aumenteranno leggermente di intensità, arrivando a soffiare a circa 11-12 km/h sempre provenienti da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista l’arrivo di piogge leggere con una copertura nuvolosa del 20-27%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,5°C con una percezione di +31,4°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità, raggiungendo i 12 km/h sempre provenienti da Sud Ovest. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.2-0.44mm con un’umidità che si attesterà intorno al 57-65%.

La situazione meteorologica tenderà a peggiorare nel tardo pomeriggio e in serata, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 26% e il 31%, mentre le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +26,7°C con una percezione di +28,5°C. I venti rallenteranno, arrivando a una velocità di 0,2-1,3 km/h provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto ad Angri indicano una giornata con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio e una serata caratterizzati da piogge leggere e nubi sparse. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° Assenti 3.5 O max 5.3 Ponente 66 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 2.1 SSO max 4.8 Libeccio 72 % 1010 hPa 6 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 3.3 SSO max 5 Libeccio 70 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28.9° perc. +30.1° Assenti 8.2 SO max 7 Libeccio 55 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +31.2° prob. 10 % 12.1 SO max 10 Libeccio 54 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +28.9° perc. +31° 0.2 mm 8.5 OSO max 7.8 Libeccio 61 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +27.3° perc. +29.3° 0.2 mm 2.6 OSO max 3.5 Libeccio 69 % 1011 hPa 21 nubi sparse +26.7° perc. +28.5° prob. 25 % 0.2 S max 2.3 Ostro 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:47

