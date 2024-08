Meteo Brindisi, le previsioni per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Domenica 25 Agosto a Brindisi si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà dal 91% al 100% durante la mattina e il pomeriggio, per poi diminuire leggermente la sera attestandosi intorno al 90%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 26,5°C e i 30,8°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un certo grado di comfort termico nonostante l’umidità che si manterrà intorno al 60-70%.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità crescente da Nord – Nord Ovest, con velocità che aumenteranno dai 18km/h iniziali fino a superare i 30km/h nelle ore centrali della mattina. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con venti che potranno raggiungere i 44,6km/h. Anche durante la sera il vento sarà piuttosto sostenuto, con raffiche che potranno superare i 40km/h.

Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata asciutta nonostante il cielo coperto. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1010hPa, confermando la stabilità delle condizioni meteorologiche.

In base alla situazione attesa per Domenica 25 Agosto, possiamo prevedere che i prossimi giorni a Brindisi saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche simili, con cielo coperto, temperature elevate e venti sostenuti. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e mantenere un’adeguata idratazione a causa delle temperature elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 14.6 NO max 20.6 Maestrale 66 % 1012 hPa 4 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 17.1 NNO max 28.4 Maestrale 67 % 1012 hPa 7 cielo coperto +29° perc. +30.8° Assenti 19.3 NNO max 27.9 Maestrale 59 % 1012 hPa 10 cielo coperto +30.4° perc. +32.4° Assenti 26.1 NNO max 32.8 Maestrale 54 % 1012 hPa 13 cielo coperto +30.4° perc. +32.5° Assenti 30.9 NNO max 39.1 Maestrale 55 % 1010 hPa 16 cielo coperto +28.7° perc. +31.1° Assenti 30.3 NNO max 44.6 Maestrale 64 % 1009 hPa 19 cielo coperto +27.6° perc. +30.4° Assenti 28.8 NO max 46.1 Maestrale 75 % 1010 hPa 22 cielo coperto +27.5° perc. +30.4° Assenti 27.1 NO max 44.5 Maestrale 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:27

