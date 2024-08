Meteo Brindisi, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Domenica 4 Agosto a Brindisi si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa solo nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,1°C e i +29,5°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con poche nuvole e una temperatura intorno ai +26,1°C. Man mano che il sole si alzerà, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a un cielo sereno e temperature in aumento. Durante il pomeriggio, il termometro raggiungerà i +29,5°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà con intensità variabile, con raffiche fino a 31km/h provenienti prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest.

Per quanto riguarda l’umidità, si attesterà intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1008-1009hPa. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, con una probabilità di pioggia inferiore al 10%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Brindisi sono ottimistiche, con condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima estivo. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Brindisi per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 19.7 N max 30 Tramontana 73 % 1008 hPa 4 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 18.7 NNO max 24.1 Maestrale 73 % 1008 hPa 7 nubi sparse +28.2° perc. +30.2° Assenti 20.6 NNO max 21.3 Maestrale 64 % 1009 hPa 10 nubi sparse +29.1° perc. +31.4° Assenti 23.8 N max 23.1 Tramontana 61 % 1009 hPa 13 cielo sereno +29.5° perc. +31.6° Assenti 20.9 NNO max 20.8 Maestrale 58 % 1008 hPa 16 cielo sereno +28.8° perc. +30.6° prob. 6 % 19.3 NNO max 22 Maestrale 59 % 1007 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +28.5° Assenti 18.1 NNO max 25.6 Maestrale 70 % 1008 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 19.9 NNO max 29.4 Maestrale 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 19:56

