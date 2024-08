Meteo Brindisi, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo a Brindisi per il weekend:

Venerdì, cielo sereno con temperature in aumento, brezza da Nord – Nord Ovest e umidità variabile. Pressione atmosferica stabile. Sabato, sereno al mattino con arrivo di nuvole sparse e lieve probabilità di pioggia nel pomeriggio. Temperature elevate con aumento dell’umidità. Domenica, copertura nuvolosa in aumento con temperature che si manterranno elevate. Consigliata idratazione e attenzione alle ore più calde. Weekend caldo e soleggiato con lieve calo delle temperature domenica.

Venerdì 16 Agosto

Nel corso della notte a Brindisi, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 15,3km/h. La percezione della temperatura sarà di +30,9°C e l’umidità del 73%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 ci saranno 29,1°C con una percezione di +32,4°C e una brezza vivace da Nord – Nord Ovest. Durante le prime ore del mattino, l’umidità si attesterà intorno al 67%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i 32°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà di +35,3°C e la brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest si manterrà costante. L’umidità scenderà al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la sera, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 28,2°C. La brezza leggera da Nord Ovest porterà un po’ di frescura con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sabato 17 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà ancora sereno con temperature che si manterranno sui 28,2°C. La brezza leggera da Nord Ovest apporterà un po’ di freschezza, mentre l’umidità sarà del 65%. La pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

La mattina inizierà con un cielo sereno, ma con l’arrivo di poche nuvole verso le 08:00. Le temperature saliranno fino a 30,5°C con una percezione di +33,1°C. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio le nubi sparse aumenteranno, portando una copertura nuvolosa del 31% alle 10:00. Le temperature si manterranno intorno ai 31,5°C con una percezione di +34,3°C. L’umidità salirà al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la sera, le nubi sparse continueranno a persistere con una probabilità di pioggia leggera alle 17:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 28,4°C con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Domenica 18 Agosto

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 29% e temperature intorno ai 26,8°C. La brezza leggera da Nord – Nord Ovest porterà un po’ di frescura, mentre l’umidità sarà del 71%. La pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

La mattina inizierà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 29,3°C alle 08:00. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

Durante il pomeriggio, le nubi sparse continueranno a persistere con una copertura nuvolosa del 32% alle 12:00. Le temperature si manterranno intorno ai 31,9°C con un’umidità del 49% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Nella sera, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno sui 29°C con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

In conclusione, il fine settimana a Brindisi si preannuncia caldo e soleggiato, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nella giornata di Sabato. Le temperature saranno elevate, con un lieve calo nella giornata di Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e mantenere un’adeguata idratazione.

