Meteo Cantù, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Cantù si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, a partire dalle prime ore, sono attese piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata, con precipitazioni moderate. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente. Il vento soffierà principalmente da sud, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà gradualmente, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle schiarite. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C, con una sensazione di caldo più accentuata rispetto alla mattina. Il vento tenderà a diminuire d’intensità, mantenendo comunque una direzione prevalente da nord-est.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con la possibilità di qualche pioggia leggera. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 22-23°C, mentre l’umidità resterà piuttosto elevata. Il vento continuerà a provenire da nord, con una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Cantù indicano un inizio di giornata instabile, con piogge moderate al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori tipici di fine agosto, con un’umidità che potrebbe rendere l’aria più afosa. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di munirsi di un ombrello in caso di necessità.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 18 % 6.3 NNE max 6.2 Grecale 73 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +20.1° perc. +20.5° 0.2 mm 6.7 N max 6.1 Tramontana 88 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.69 mm 3.6 NNE max 4.1 Grecale 89 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +24.6° perc. +25.1° 0.75 mm 4.4 S max 5.9 Ostro 75 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +27° perc. +28.5° 0.99 mm 1 NNO max 2.5 Maestrale 66 % 1017 hPa 15 cielo sereno +28.8° perc. +29.5° prob. 14 % 2.3 NE max 5.4 Grecale 51 % 1015 hPa 18 poche nuvole +25.2° perc. +25.4° prob. 12 % 3.8 N max 4.4 Tramontana 64 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° prob. 12 % 7.4 N max 8.2 Tramontana 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.