Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Cassano Magnago prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, dopo le prime ore con piogge leggere, il cielo si libererà dalle nuvole regalando un bel sole. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18,8°C e i +29,9°C.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere che si attenueranno gradualmente fino a lasciare spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C, per poi salire fino a +29,9°C verso mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,5°C, garantendo un clima caldo ma non eccessivo.

In serata, la situazione meteorologica a Cassano Magnago vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi comunque piacevoli attorno ai +18,8°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Martedì e mercoledì si prevedono giornate soleggiate e calde, ideali per godersi le ultime giornate d’estate. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.69 mm 10.2 N max 20.1 Tramontana 84 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +17.4° perc. +17.7° 1.1 mm 9.5 N max 19.7 Tramontana 94 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.94 mm 7.2 N max 15.4 Tramontana 93 % 1016 hPa 9 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° prob. 82 % 4.3 NNE max 7.1 Grecale 61 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.9° perc. +30.1° prob. 70 % 5.5 SE max 8.8 Scirocco 45 % 1013 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +30.2° prob. 28 % 1.5 ESE max 6 Scirocco 41 % 1012 hPa 18 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° prob. 29 % 4.5 NO max 6.3 Maestrale 62 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +20.2° perc. +20.5° 1.35 mm 11 N max 22.3 Tramontana 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:08

