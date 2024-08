Meteo Cassano Magnago, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Cassano Magnago, si prevede un clima caldo e variabile, con un aumento delle temperature e possibili precipitazioni nel corso della giornata di Sabato. Le condizioni meteorologiche mostrano cieli sereni, nubi sparse e coperti, con una brezza leggera che varia da Nord a Sud. L’umidità oscillerà tra il 37% e il 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1014-1019hPa. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per godersi al meglio il fine settimana.

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Cassano Magnago, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud. L’umidità si attesterà al 50% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa al 64%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,4°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 40% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature si attesteranno sui +27,6°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte a Cassano Magnago, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una brezza leggera proveniente da Nord. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà al 50% e la pressione atmosferica sarà di 1019hPa.

Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa al 65%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,5°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 40% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

In serata, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 29%. Le temperature si attesteranno sui +26,1°C, con una bava di vento proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1019hPa.

Domenica 11 Agosto

Durante la notte a Cassano Magnago, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 64%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1019hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud. L’umidità si attesterà al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Nel pomeriggio, sono previsti cieli coperti con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,4°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 37% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature si attesteranno sui +27,3°C, con una bava di vento proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cassano Magnago si preannuncia caldo e variabile, con temperature in aumento e possibili precipitazioni nel corso della giornata di Sabato. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per godersi al meglio il fine settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.