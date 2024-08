Meteo Fasano, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano indicano una settimana caratterizzata da temperature elevate e cielo sereno. Si prevedono brezze leggere e un’umidità media. Le temperature oscilleranno tra i +25,7°C e i +33,6°C, con venti provenienti principalmente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Resta aggiornato tramite fonti ufficiali per eventuali cambiamenti.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Fasano il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità fino a 12,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +31,2°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con intensità leggera, mentre l’umidità scenderà al 43%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con un picco di +32,4°C. Il vento sarà sempre leggero da Nord – Nord Est e l’umidità si attesterà intorno al 41%.

Sera: In serata le condizioni meteo continueranno ad essere stabili, con temperature intorno ai +27,4°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 54%.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,9°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest con velocità fino a 6km/h. L’umidità si manterrà al 51% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +32,5°C. Il vento sarà sempre leggero da Nord – Nord Est, mentre l’umidità scenderà al 40%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con un massimo di +33,6°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Nord – Nord Est, mentre l’umidità si attesterà intorno al 41%.

Sera: In serata le condizioni meteo saranno stabili, con temperature intorno ai +26,8°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 69%.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,9°C e una brezza leggera da Nord Ovest con velocità fino a 8km/h. L’umidità si manterrà al 71% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +32,6°C. Il vento sarà sempre leggero da Nord – Nord Est, mentre l’umidità scenderà al 40%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con un picco di +33,6°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Est e l’umidità si attesterà intorno al 39%.

Sera: In serata le condizioni meteo continueranno ad essere stabili, con temperature intorno ai +27,9°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 49%.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,6°C e una brezza leggera da Nord Ovest con velocità fino a 9,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +32,2°C. Il vento sarà leggero da Nord, mentre l’umidità scenderà al 45%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con un massimo di +32,6°C. Il vento sarà leggero da Nord e l’umidità si attesterà intorno al 40%.

Sera: In serata le condizioni meteo saranno stabili, con temperature intorno ai +27,9°C e una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 50%.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Fasano si prospetta calda e soleggiata, con temperature elevate e cielo sereno. Sono previste brezze leggere e un’umidità che si manterrà su valori medi. Consulta sempre fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteorologica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.