Meteo Maddaloni, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Maddaloni per Domenica 18 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a piogge deboli e moderate nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 28°C con una percezione di caldo leggermente superiore, dovuta all’umidità presente. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità che aumenterà gradualmente, portando una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni sarà del 10%.

Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno e la temperatura massima raggiungerà i 33°C, con una percezione di caldo che si manterrà costante. Il vento si intensificherà, diventando una brezza vivace da Sud Ovest. La probabilità di piogge sarà del 7%.

In serata, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge leggere e moderate. La temperatura si abbasserà gradualmente, attestandosi intorno ai 25°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata. La probabilità di pioggia sarà del 96%.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio e nella serata, quando sono attese precipitazioni più intense. Si consiglia di essere preparati con un ombrello e abbigliamento adeguato per affrontare la pioggia.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Maddaloni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un ritorno a cieli parzialmente nuvolosi. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.2° perc. +28.5° Assenti 4 OSO max 7.5 Libeccio 62 % 1011 hPa 3 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 4.9 SO max 9.4 Libeccio 67 % 1010 hPa 6 nubi sparse +28° perc. +29.3° prob. 10 % 6.5 SO max 10.5 Libeccio 59 % 1010 hPa 9 nubi sparse +32° perc. +31.9° prob. 10 % 13 SO max 15.5 Libeccio 38 % 1010 hPa 12 nubi sparse +33.3° perc. +33.3° prob. 6 % 20.9 SO max 20.7 Libeccio 35 % 1009 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +32.4° prob. 7 % 20.3 SO max 22.3 Libeccio 43 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +27.9° perc. +29° 0.11 mm 10.8 OSO max 13 Libeccio 57 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +25.7° perc. +26.2° 0.84 mm 4 SSO max 6.6 Libeccio 73 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.