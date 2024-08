Meteo Mantova, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Mantova si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di poche nuvole, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino al primo pomeriggio. Durante la seconda metà della giornata, il cielo si presenterà sereno, con un leggero aumento della copertura nuvolosa in serata.

Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi che raggiungeranno i +35°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore rispetto ai valori reali, con punte di +34,4°C nel tardo mattino.

I venti soffieranno prevalentemente da ovest-nord ovest, con intensità variabili che si manterranno nella fascia della brezza. Le raffiche di vento saranno presenti solo nelle prime ore del mattino, con valori massimi intorno ai 17,6km/h.

Le precipitazioni saranno concentrate nella seconda parte della serata, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Le intensità delle piogge saranno comprese tra 0.13mm e 0.52mm, con probabilità di pioggia che aumenterà fino al 76% verso la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Mantova indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate, cielo sereno e possibili piogge leggere in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23° perc. +23.2° Assenti 11.1 ONO max 14.5 Maestrale 70 % 1013 hPa 3 poche nuvole +21° perc. +21.3° Assenti 11.4 O max 17.6 Ponente 82 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 9.3 O max 13.8 Ponente 73 % 1013 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +30.8° Assenti 9.9 ONO max 9.7 Maestrale 48 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.1° perc. +34° Assenti 12.3 ONO max 13.6 Maestrale 33 % 1010 hPa 15 cielo sereno +34.9° perc. +34.1° prob. 1 % 13.1 NO max 14.3 Maestrale 28 % 1008 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +29.1° prob. 8 % 7.3 NO max 10.6 Maestrale 46 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +24.8° perc. +25° 0.52 mm 11.4 S max 21.7 Ostro 63 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:16

