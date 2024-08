Meteo Mesagne, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Mesagne si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno elevate.

Nella mattina di Domenica 18 Agosto, ci si potrà aspettare una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +29,7°C. Nel corso della mattina, la velocità del vento sarà di circa 7,2km/h proveniente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 24%. Le temperature saliranno fino a toccare i +34,9°C. Il vento soffierà a una velocità di 3,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, e le temperature si manterranno intorno ai +27,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a 14km/h proveniente da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Mesagne indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +26.9° perc. +28° Assenti 8.2 NNO max 10.2 Maestrale 60 % 1009 hPa 4 nubi sparse +25.9° perc. +26.4° prob. 10 % 11.2 NNO max 18.2 Maestrale 72 % 1009 hPa 7 cielo coperto +29.7° perc. +30.8° Assenti 7.2 NO max 8.3 Maestrale 51 % 1009 hPa 10 nubi sparse +33.6° perc. +33.9° Assenti 0.1 E max 8.7 Levante 36 % 1008 hPa 13 poche nuvole +34.7° perc. +35.4° Assenti 4.7 SSE max 14.3 Scirocco 35 % 1006 hPa 16 cielo sereno +32.3° perc. +32.7° Assenti 13.2 SO max 19.3 Libeccio 40 % 1006 hPa 19 cielo sereno +29° perc. +29.4° prob. 1 % 6.8 SO max 10.8 Libeccio 48 % 1007 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +28.5° Assenti 15.5 SSO max 26.8 Libeccio 59 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 19:38

