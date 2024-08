Meteo Mesagne, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Domenica 4 Agosto a Mesagne si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con solo lievi variazioni di copertura nuvolosa in alcune fasce orarie.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. Le prime ore del mattino vedranno un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra i +25°C e i +28°C.

Durante la mattina e il primo pomeriggio il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 30%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una percezione di calore che potrà superare i +33°C.

Nel pomeriggio e in serata il cielo resterà sereno, con una leggera variazione della copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i +25°C verso la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Mesagne prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate durante il giorno, ma in diminuzione verso sera. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili nei prossimi giorni, con un clima caldo e soleggiato ideale per godersi le bellezze del territorio pugliese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +25.8° perc. +26.3° Assenti 19.9 N max 34.2 Tramontana 73 % 1008 hPa 4 poche nuvole +25.2° perc. +25.7° Assenti 16.1 NNO max 26.1 Maestrale 73 % 1008 hPa 7 nubi sparse +29.5° perc. +30.6° Assenti 17 NNO max 17.2 Maestrale 52 % 1009 hPa 10 nubi sparse +31.4° perc. +32.9° Assenti 23.6 N max 20.3 Tramontana 48 % 1009 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +33.1° Assenti 20.8 N max 17.8 Tramontana 44 % 1008 hPa 16 cielo sereno +30.6° perc. +31° prob. 10 % 18.6 N max 19.3 Tramontana 44 % 1007 hPa 19 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 15.1 N max 23.7 Tramontana 63 % 1008 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 16.8 NNO max 29.8 Maestrale 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 19:57

