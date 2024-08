Meteo Olbia, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Olbia si prospetta una giornata con previsioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 45-50%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-24°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Man mano che la mattinata avanza, il cielo si schiarirà e si potrà godere di un bel meteo con cielo sereno e una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature saliranno fino a +30-31°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord Est.

Nel pomeriggio, però, la situazione cambierà radicalmente con l’arrivo di piogge leggere che interesseranno la zona. La probabilità di precipitazioni sarà alta, intorno all’80%, e si prevede una quantità di pioggia tra i 0.4 e 0.9mm. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25-27°C.

Anche in serata le piogge leggere continueranno a interessare Olbia, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 60-70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22-25°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Olbia indicano una giornata con un inizio tranquillo, ma con l’arrivo di piogge nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare le eventuali precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo dei prossimi giorni a Olbia.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° prob. 13 % 5.8 SSO max 5.8 Libeccio 76 % 1014 hPa 4 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 9 % 7.3 SO max 7.3 Libeccio 76 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +28° prob. 12 % 2.5 NO max 3.3 Maestrale 56 % 1014 hPa 10 poche nuvole +31.5° perc. +32° prob. 1 % 8.4 NE max 11.5 Grecale 43 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +24.8° perc. +25.3° 0.74 mm 7.3 ENE max 13.1 Grecale 75 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +26.8° perc. +28.3° 0.76 mm 7.8 SSE max 12.1 Scirocco 67 % 1012 hPa 19 nubi sparse +24.7° perc. +25.2° prob. 1 % 5.5 ONO max 10.1 Maestrale 77 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +22.9° perc. +23.4° 0.12 mm 6.7 OSO max 7.6 Libeccio 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:13

