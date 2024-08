Meteo Pachino, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Pachino si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,3°C e i +32,4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, arrivando fino a +34,6°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest, con intensità variabile tra i 14km/h e i 43,4km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 42,6km/h.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +31,7°C intorno alle 10:00. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 31,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole sparse, con una leggera diminuzione delle temperature rispetto alla mattina. Tuttavia, il vento aumenterà di intensità, con raffiche fino a 40,9km/h intorno alle 13:00.

In serata, le nuvole tenderanno ad aumentare, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 87% intorno alle 20:00. Le temperature si manterranno comunque piuttosto miti, con valori intorno ai +29,2°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Pachino indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento delle nuvole in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle raffiche di vento, che potrebbero raggiungere valori significativi durante la giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Pachino nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.5° perc. +28.8° Assenti 15.1 O max 17.5 Ponente 60 % 1007 hPa 4 cielo sereno +27° perc. +28.2° Assenti 17.7 O max 21.1 Ponente 61 % 1007 hPa 7 cielo sereno +30.4° perc. +31.6° Assenti 15.4 O max 19.7 Ponente 50 % 1007 hPa 10 cielo sereno +31.7° perc. +33.8° Assenti 31.1 OSO max 31.4 Libeccio 50 % 1007 hPa 13 poche nuvole +32.3° perc. +34.4° Assenti 33.8 OSO max 40.9 Libeccio 48 % 1007 hPa 16 poche nuvole +31.5° perc. +34.2° prob. 6 % 20.4 O max 30.3 Ponente 53 % 1006 hPa 19 nubi sparse +29.2° perc. +31.9° Assenti 8 ENE max 12.9 Grecale 63 % 1007 hPa 22 nubi sparse +28.5° perc. +31.1° Assenti 12.4 O max 16.5 Ponente 66 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:01

