Meteo Pachino, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Le previsioni meteo per Pachino indicano una settimana con variazioni significative. Lunedì, il cielo sarà sereno con temperature in aumento e una leggera brezza. Martedì, il cielo sarà coperto con piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Mercoledì, si prevedono nubi sparse con piogge leggere nel pomeriggio e continuazione delle precipitazioni in serata. Giovedì, piogge leggere sono attese durante la notte, seguite da un miglioramento con cielo sereno al mattino e nel pomeriggio. Venti variabili accompagneranno le condizioni meteorologiche, con un’umidità che oscillerà tra il 64% e il 78%.

Lunedì 26 Agosto

Nella notte a Pachino, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 3,7km/h. Le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 0% e un’umidità del 75%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +27°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 2,7km/h. Durante le ore successive, il termometro raggiungerà i +28,6°C alle 10:00 con venti provenienti da Sud – Sud Est a 12,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64% con una pressione di 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +28,6°C. Alle 15:00 si registrerà una leggera brezza da Sud – Sud Ovest a 10,9km/h e un’umidità del 64%. La pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà sereno al 1% alle 18:00 e una temperatura di +27,8°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest raggiungerà i 17,8km/h con un’umidità del 65% e una pressione di 1010hPa.

Martedì 27 Agosto

Durante la notte il cielo sarà coperto al 66% con una temperatura di +27,3°C e una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a 3,3km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino il cielo rimarrà coperto con un’alta percentuale di nuvole. Alle 07:00 si registrerà una temperatura di +28°C con una brezza proveniente da Nord Est a 12,1km/h. L’umidità salirà al 66% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 94% alle 15:00 e una temperatura di +28,2°C. I venti da Est soffieranno a 14,3km/h con un’umidità del 70% e una pressione di 1011hPa.

In serata le precipitazioni continueranno, con pioggia leggera al 95% alle 16:00 e una temperatura di +27,9°C. La brezza vivace da Nord Est raggiungerà i 15,6km/h con un’umidità del 69% e una pressione di 1012hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Durante la notte il cielo sarà coperto al 96% con una temperatura di +26,1°C e venti da Nord – Nord Est a 15,8km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino si prevedono nubi sparse con una copertura del 40% alle 01:00 e una temperatura di +25,9°C. I venti da Nord – Nord Est soffieranno a 17,7km/h con un’umidità del 68% e una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 57% alle 04:00 e una temperatura di +25,4°C. Le precipitazioni raggiungeranno 0.18mm con un’umidità del 76% e una pressione di 1013hPa.

In serata le precipitazioni continueranno, con pioggia leggera al 64% alle 06:00 e una temperatura di +25,5°C. Le precipitazioni raggiungeranno 0.89mm con un’umidità del 75% e una pressione di 1014hPa.

Giovedì 29 Agosto

Durante la notte è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 62% alle 00:00 e una temperatura di +25,9°C. Le precipitazioni raggiungeranno 0.2mm con un’umidità del 78% e una pressione di 1015hPa.

Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2% alle 09:00 e una temperatura di +27,4°C. I venti da Est – Sud Est soffieranno a 9,5km/h con un’umidità del 64% e una pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2% alle 10:00 e una temperatura di +27,6°C. I venti da Sud Est raggiungeranno i 11,3km/h con un’umidità del 64% e una pressione di 1016hPa.

