Meteo Padova, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

Lunedì 19 Agosto a Padova si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e precipitazioni. La copertura nuvolosa sarà al 100% per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 4km/h e i 25,8km/h, con raffiche fino a 25,8km/h.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge moderate con una temperatura percepita di +20,4°C. Le precipitazioni continueranno fino alle 05:00, con piogge leggere e una temperatura di +19,5°C.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo sarà coperto con piogge leggere e moderate, e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 25,8km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le piogge saranno ancora presenti, ma con una intensità via via decrescente. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

In serata, a partire dalle 18:00, si registreranno nuovamente piogge leggere, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 20°C e una probabilità di precipitazioni intorno al 90%.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Padova sarà caratterizzato da un clima instabile, con piogge e copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno fresche, ideali per chi preferisce giornate più fresche e piovose. Per i prossimi giorni, è consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo, in quanto potrebbero verificarsi variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.9° perc. +20.4° 1.23 mm 7.6 NNE max 18.3 Grecale 94 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +19.6° perc. +20° 0.24 mm 7.9 N max 14.7 Tramontana 93 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.18 mm 6.9 NE max 12.8 Grecale 88 % 1010 hPa 10 pioggia moderata +19.9° perc. +20.3° 1.31 mm 13.1 NNE max 25.8 Grecale 92 % 1012 hPa 13 pioggia moderata +19.1° perc. +19.5° 1.03 mm 9.1 NO max 19.4 Maestrale 95 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +21.3° perc. +21.8° 0.29 mm 7.7 O max 9.6 Ponente 89 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +20.2° perc. +20.6° 0.37 mm 6.1 O max 6.8 Ponente 91 % 1011 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.9° prob. 58 % 6.9 ONO max 7 Maestrale 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:08

