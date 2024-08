Meteo Pavia, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pavia indicano un Venerdì all’insegna del sereno, con temperature in aumento durante la giornata. Tuttavia, Sabato è atteso un cambiamento con piogge moderate e cielo coperto. La situazione migliorerà nella giornata di Domenica, con cielo sereno e temperature stabili. È consigliabile monitorare l’evoluzione delle previsioni per organizzare al meglio le attività del weekend, considerando la variazione delle condizioni meteorologiche.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Pavia, cielo sereno caratterizzerà le prime ore, con una temperatura di +20,8°C e una leggera brezza proveniente dall’Est a 8,6km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con poche nuvole, una temperatura che raggiungerà i +25,7°C e una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a 4,6km/h. L’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una temperatura massima di +30,1°C e una brezza leggera che soffierà dall’Ovest – Sud Ovest a 4,1km/h. L’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una temperatura di +24,2°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Ovest a 5km/h. L’umidità sarà del 82% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte a Pavia ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 27%, una temperatura di +21,4°C e una brezza proveniente dal Nord Est a 16,3km/h. L’umidità sarà del 93% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina

La mattina inizierà con pioggia leggera, una temperatura di +21,1°C e una brezza proveniente dall’Est – Nord Est a 18,4km/h. L’umidità sarà del 96% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto, con una temperatura massima di +30°C e una brezza leggera che soffierà dall’Est – Nord Est a 8,3km/h. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera

In serata il cielo si presenterà sereno, con una temperatura di +23,8°C e una brezza leggera proveniente dall’Est – Sud Est a 9km/h. L’umidità sarà dell’83% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte a Pavia ci saranno poche nuvole, una temperatura di +21,4°C e una brezza proveniente dall’Est – Nord Est a 16,6km/h. L’umidità sarà del 93% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina inizierà con pioggia leggera, una temperatura di +20,7°C e una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est a 10,3km/h. L’umidità sarà del 95% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una temperatura massima di +30°C e una brezza leggera che soffierà dall’Est – Nord Est a 8,3km/h. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura di +23,5°C e una brezza leggera proveniente dall’Est a 8,2km/h. L’umidità sarà dell’79% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Pavia si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con cielo sereno e temperature in aumento, si passerà a Sabato con precipitazioni e cielo coperto, per poi tornare a condizioni più stabili e soleggiate nella giornata di Domenica. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle previsioni per pianificare al meglio le attività del weekend.

