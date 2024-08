Meteo Pisticci, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Pisticci indicano condizioni variabili nel corso della giornata. La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 22-27%. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si attesteranno tra i 25°C e i 33°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente superiore, oscillando tra i 25,5°C e i 34,7°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con intensità tra i 2,5km/h e i 10,3km/h, provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali e orientali.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 46-56%, con la comparsa di nubi sparse e piogge leggere. Le temperature massime si manterranno intorno ai 32-34,9°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore, tra i 31,2°C e i 34°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 20km/h e provenire da sud-est.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a una copertura nuvolosa del 62-100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-27,7°C, con una percezione leggermente superiore, tra i 26°C e i 27,9°C. Il vento soffierà con intensità variabile, con raffiche che potranno superare i 14km/h provenendo da direzioni nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisticci indicano una giornata con un mix di condizioni atmosferiche, che vanno dalle poche nuvole alle nubi sparse e alle piogge leggere. Le temperature rimarranno elevate, ma il vento potrà apportare un po’ di sollievo. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 8 % 7.9 NNO max 11 Maestrale 59 % 1009 hPa 3 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° Assenti 6.4 ONO max 8.5 Maestrale 63 % 1009 hPa 6 nubi sparse +25.4° perc. +25.5° Assenti 5.5 ONO max 5.2 Maestrale 57 % 1010 hPa 9 poche nuvole +32.2° perc. +31.5° Assenti 3.1 NE max 4.6 Grecale 33 % 1009 hPa 12 poche nuvole +35° perc. +34.1° Assenti 10.3 ESE max 11.2 Scirocco 27 % 1007 hPa 15 nubi sparse +32° perc. +31.2° Assenti 18.3 SSE max 20 Scirocco 33 % 1007 hPa 18 nubi sparse +28.5° perc. +28.3° prob. 33 % 5.6 NE max 8 Grecale 43 % 1008 hPa 21 cielo coperto +26.7° perc. +27.2° Assenti 8.3 NO max 11.5 Maestrale 52 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.