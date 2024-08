Meteo Ravenna, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Ravenna si prospetta una giornata caratterizzata da precipitazioni continue e da un cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +20,2°C e i +24°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, ci aspettiamo un cielo coperto con una temperatura di +21,5°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà del 98% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

Nel corso della mattina, le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge moderate che caratterizzeranno il tempo fino alle prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con un’umidità che raggiungerà il 79% intorno alle 09:00.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona, con precipitazioni che si attenueranno leggermente verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +24°C, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile sui 1011hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, le piogge saranno ancora presenti, seppur con una minore intensità rispetto alle ore centrali della giornata. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +20,7°C, con un’umidità che raggiungerà il 92%.

In conclusione, per Lunedì 19 Agosto a Ravenna ci aspettiamo una giornata all’insegna delle precipitazioni, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori abbastanza stabili, con un clima umido e una pressione atmosferica costante. Resta da monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo per i prossimi giorni a Ravenna.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.5° perc. +21.9° prob. 51 % 11.5 ONO max 15.6 Maestrale 85 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.2 mm 13.5 ONO max 21.1 Maestrale 89 % 1007 hPa 6 pioggia moderata +21.1° perc. +21.5° 1.19 mm 10.7 NO max 19 Maestrale 86 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +23.2° perc. +23.7° 0.97 mm 7.6 N max 13.7 Tramontana 79 % 1010 hPa 12 pioggia moderata +24° perc. +24.4° 1.7 mm 16.5 NNE max 18.3 Grecale 75 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +22.8° perc. +23.3° 0.66 mm 10.4 NNE max 13.1 Grecale 83 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.97 mm 11.6 NO max 15.4 Maestrale 88 % 1011 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° prob. 44 % 14.1 ONO max 21.2 Maestrale 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:05

