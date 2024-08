Meteo Rieti, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Rieti per Domenica 18 Agosto

Le condizioni meteo a Rieti per Domenica 18 Agosto saranno caratterizzate da un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con cielo sereno e poche nuvole, con temperature intorno ai +20°C e una leggera brezza proveniente da Est. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con temperature che saliranno fino a +29°C e venti provenienti da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, ci si potrà aspettare un peggioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, mentre i venti si intensificheranno provenendo sempre da Sud Ovest. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da raffiche di vento e una diminuzione dell’umidità relativa.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona di Rieti, con temperature in calo fino a +18°C e venti che ruoteranno verso Est. Le precipitazioni potrebbero essere di intensità variabile, con possibili momenti di pioggia debole o pioviggine.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Rieti, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e di essere preparati a improvvisi cambiamenti del tempo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo e di adottare le precauzioni necessarie in caso di piogge intense o temporali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.2° perc. +20.3° Assenti 4.8 E max 4.3 Levante 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.1 E max 4.6 Levante 73 % 1011 hPa 6 poche nuvole +23.8° perc. +23.7° Assenti 3.6 SE max 5.7 Scirocco 57 % 1011 hPa 9 nubi sparse +28.5° perc. +28.4° Assenti 8.8 SO max 13.2 Libeccio 43 % 1010 hPa 12 nubi sparse +29.6° perc. +29.4° prob. 8 % 12 SO max 17.9 Libeccio 42 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.61 mm 21 SO max 28.1 Libeccio 57 % 1008 hPa 18 pioggia moderata +20.2° perc. +20.7° 2.51 mm 5.4 S max 6.9 Ostro 91 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.42 mm 5.8 E max 5.3 Levante 91 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:01

