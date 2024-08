Meteo Romano di Lombardia, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Romano di Lombardia si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli. La giornata inizierà con un cielo sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. Il vento soffierà a velocità leggera, con raffiche di brezza che non supereranno i 7,1km/h provenienti da diverse direzioni.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i +29,2°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo comunque condizioni di ventilazione gradevoli.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i +31,4°C e i +32,6°C. Il vento sarà ancora presente, ma non raggiungerà livelli di intensità elevati, garantendo un clima piacevole.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, offrendo una vista limpida delle stelle. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Romano di Lombardia indicano una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo si preannunciano favorevoli anche per i prossimi giorni, con un clima estivo che accompagnerà la cittadina lombarda.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° prob. 10 % 5.8 NNE max 6.1 Grecale 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.1° prob. 16 % 3 OSO max 4.8 Libeccio 77 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23.3° prob. 12 % 2 NNO max 3.1 Maestrale 74 % 1011 hPa 9 cielo coperto +27.8° perc. +29.1° prob. 4 % 6.9 SO max 4.3 Libeccio 59 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +32.9° Assenti 9.9 SO max 6.9 Libeccio 48 % 1011 hPa 15 poche nuvole +32.6° perc. +33.3° Assenti 8.5 SO max 5.5 Libeccio 41 % 1010 hPa 18 poche nuvole +26.8° perc. +28.2° Assenti 8.8 SO max 13.1 Libeccio 65 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 7.5 NNO max 7.4 Maestrale 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:25

