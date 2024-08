Meteo Sassuolo, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Sassuolo si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno. Nella serata sono attese piogge leggere con cielo coperto.

Le previsioni meteo dettagliate per Martedì 27 Agosto a Sassuolo sono le seguenti:

Mattina : cielo con nubi sparse, temperatura intorno ai +22,7°C con una leggera brezza proveniente da Ovest.

: cielo con nubi sparse, temperatura intorno ai +22,7°C con una leggera brezza proveniente da Ovest. Pomeriggio : nubi sparse con temperatura in aumento fino a +32,6°C, vento da Est – Nord Est con intensità fino a 15,2km/h.

: nubi sparse con temperatura in aumento fino a +32,6°C, vento da Est – Nord Est con intensità fino a 15,2km/h. Sera: cielo coperto con piogge leggere, temperatura intorno ai +23,9°C e vento da Sud – Sud Est con raffiche fino a 9,5km/h.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sassuolo, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con cieli più sereni e temperature in lieve diminuzione. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.8° perc. +23° prob. 16 % 2.8 OSO max 4.6 Libeccio 72 % 1015 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 5 % 4.8 OSO max 5.1 Libeccio 77 % 1015 hPa 6 nubi sparse +22.7° perc. +23° prob. 5 % 4.8 O max 5.7 Ponente 75 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28° perc. +28.6° Assenti 8.4 NE max 13.5 Grecale 52 % 1017 hPa 12 nubi sparse +31.7° perc. +31.5° Assenti 12 ENE max 13.9 Grecale 38 % 1015 hPa 15 poche nuvole +32.5° perc. +32.5° Assenti 8.7 ENE max 10 Grecale 37 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +25.1° perc. +25.4° 0.65 mm 9.3 ESE max 16.4 Scirocco 65 % 1015 hPa 21 nubi sparse +23.2° perc. +23.5° prob. 48 % 7.2 SSO max 6.9 Libeccio 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:57

