Meteo Sciacca, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

Previsioni Meteo per Sciacca: Weekend con Bel Tempo e Temperature Gradevoli

Le giornate di Venerdì e Sabato a Sciacca saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature piacevoli e leggere brezze. Nel pomeriggio di entrambi i giorni, si avrà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. La domenica si conferma all’insegna del bel tempo, con sole splendente e temperature in aumento. È il momento ideale per godersi il mare e il sole della Sicilia, senza preoccupazioni meteorologiche all’orizzonte.

Venerdì 2 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,2°C e una leggera brezza di 4,2km/h proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 73% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +26,8°C che farà percepire una sensazione termica di +27,8°C. Il vento soffierà da Nord Est a 3,8km/h con un’umidità del 60%.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +30,4°C e una leggera brezza di 15,1km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno con una temperatura di +26,8°C e una brezza leggera di 5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà leggermente al 61%.

Sabato 3 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una leggera brezza di 2,2km/h proveniente dal Sud Est. L’umidità si attesterà al 62% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno e una temperatura di +28,4°C che farà percepire una sensazione termica di +28,8°C. Il vento soffierà da Sud Est a 5,5km/h con un’umidità del 49%.

Pomeriggio: Le nubi sparse faranno capolino con una temperatura che raggiungerà i +30°C e una brezza di 12,6km/h proveniente da Sud. L’umidità salirà leggermente al 49%.

Sera: Le nubi sparse aumenteranno con una temperatura di +27,3°C e una brezza di 11,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 71%.

Domenica 4 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,3°C e una brezza di 15,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà all’82% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e una temperatura di +26,4°C che farà percepire una sensazione termica di +26,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 16,1km/h con un’umidità del 71%.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +31,9°C e una brezza vivace di 22,8km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno con una temperatura di +26,9°C e una brezza di 13,1km/h proveniente da Nord. L’umidità salirà al 66%.

In conclusione, il fine settimana a Sciacca si prospetta all’insegna del bel tempo con temperature gradevoli e leggere brezze. Sia Sabato che Domenica vedranno un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, ma senza precipitazioni in vista. È il momento ideale per godersi il mare e il sole della Sicilia!

