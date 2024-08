Meteo Varese, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Varese si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili, con precipitazioni che caratterizzeranno le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti durante l’intera giornata, con un leggero calo nel corso delle ore serali.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere che andranno diradandosi gradualmente, con temperature che si attesteranno intorno ai 19-25°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità sarà abbastanza elevata, intorno al 76-93%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole e il sole farà capolino, portando le temperature a salire fino a 28-29°C. Il vento si attenuerà leggermente, mantenendo comunque una direzione prevalente da sud-est. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 50-64%.

La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che potrebbero riprendere, accompagnate da un calo delle temperature che si attesteranno intorno ai 19-23°C. Il vento continuerà a soffiare da nord, con raffiche leggere, mentre l’umidità aumenterà fino al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Varese indicano una giornata con piogge intermittenti, alternanza di schiarite e nuvolosità, e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello nel caso in cui le piogge si intensifichino. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Varese per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +20° 0.27 mm 7.5 N max 8.7 Tramontana 89 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.23 mm 7.5 N max 8.6 Tramontana 93 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +19.3° perc. +19.8° 0.9 mm 4.7 N max 6.9 Tramontana 93 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +24.5° perc. +25° 0.96 mm 3.6 S max 4.6 Ostro 76 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +26.7° perc. +28° 0.47 mm 2.2 SE max 4.2 Scirocco 64 % 1017 hPa 15 cielo sereno +28.4° perc. +28.9° prob. 22 % 2.1 SE max 4.9 Scirocco 50 % 1015 hPa 18 nubi sparse +23.9° perc. +24.2° prob. 21 % 3.7 NNO max 3.8 Maestrale 70 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.25 mm 7.4 N max 7 Tramontana 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:12

