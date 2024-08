Meteo Vigevano, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto si prospetta una giornata con cielo coperto a Vigevano, temperature che varieranno tra +19,6°C e +25°C e venti leggeri da diverse direzioni. Martedì 20 Agosto vedrà un progressivo miglioramento con nubi sparse di notte, poche nuvole al mattino e cielo sereno pomeriggio e sera, con temperature in aumento fino a +30°C. Mercoledì 21 Agosto sarà caratterizzato da bel tempo con cielo sereno e temperature piacevoli che arriveranno fino a +31°C. Giovedì 22 Agosto invece vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto nel pomeriggio e sera e temperature intorno ai +23,9°C.

Lunedì 19 Agosto

Lunedì 19 Agosto si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto a Vigevano. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai +19,3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 8,5km/h. La mattina inizierà con una copertura nuvolosa al 100%, e le temperature oscilleranno tra i +19,6°C e i +21,1°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da Est – Sud Est. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +25°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da diverse direzioni. Infine, la sera vedrà una diminuzione della copertura nuvolosa al 97%, con temperature intorno ai +22,3°C e venti che soffieranno da Sud – Sud Est.

Martedì 20 Agosto

Martedì 20 Agosto a Vigevano sarà caratterizzato da un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 26% e temperature intorno ai +18,9°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 12%, con temperature che saliranno fino a +21,6°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura del 9%, e le temperature raggiungeranno i +30°C. La sera proseguirà con un cielo sereno e temperature intorno ai +24,3°C.

Mercoledì 21 Agosto

Mercoledì 21 Agosto a Vigevano si preannuncia una giornata di bel tempo. Durante la notte e la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%, e le temperature si manterranno piacevoli intorno ai +21,4°C e ai +27,2°C rispettivamente. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura del 1%, e le temperature saliranno fino a +31°C. Anche la sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature intorno ai +25,7°C.

Giovedì 22 Agosto

Giovedì 22 Agosto a Vigevano vedrà un aumento della copertura nuvolosa rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte e la mattina, il cielo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa tra il 6% e il 23%, e le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C e ai +23,9°C rispettivamente. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà al 87% con cielo coperto, e le temperature raggiungeranno i +22,3°C. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +23,9°C.

In conclusione, la settimana a Vigevano inizierà con una giornata nuvolosa il Lunedì, per poi assistere a un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi, con Martedì e Mercoledì caratterizzati da cielo sereno e temperature in aumento. Tuttavia, Giovedì vedrà un ritorno delle nubi e una leggera diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

