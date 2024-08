Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto ad Alghero prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i 23°C e i 28°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, senza particolari escursioni termiche.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 28°C verso le ore 11:00. Il vento soffierà leggero da Ovest – Nord Ovest, con una velocità compresa tra i 6km/h e gli 8km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 28°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 18km/h.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 25°C. Il vento perderà un po’ di intensità, ma continuerà a provenire da Nord – Nord Est con una velocità tra i 9km/h e i 7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto ad Alghero indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative. Sia oggi che nei prossimi giorni, Alghero godrà di un clima estivo piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 4 NE max 5.7 Grecale 69 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° Assenti 6.6 ESE max 5.9 Scirocco 65 % 1016 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 2.4 E max 2.6 Levante 55 % 1017 hPa 10 cielo sereno +28.1° perc. +28.3° Assenti 5.6 O max 6.3 Ponente 47 % 1017 hPa 13 cielo sereno +28.4° perc. +29.8° Assenti 17.2 NO max 17.3 Maestrale 58 % 1016 hPa 16 cielo sereno +28.3° perc. +29.9° Assenti 15.2 N max 18.8 Tramontana 60 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 12.6 NNE max 17.1 Grecale 73 % 1016 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 6 E max 7.4 Levante 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:59

