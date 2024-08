Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo ad Augusta: Venerdì 2 Agosto, cielo sereno con temperature in aumento. Brezza da Ovest – Nord Ovest. Sabato 3, sereno al mattino, nubi sparse pomeriggio. Domenica 4, sereno con brezze leggere. Temperature stabili e sopra la media, clima caldo e soleggiato per il weekend. Aumento copertura nuvolosa senza precipitazioni previste.

Venerdì 2 Agosto

Notte: Durante la notte a Augusta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,3°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 13,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,6°C con una brezza leggera da Ovest a 5,3km/h. L’umidità sarà del 52%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 13:00 si raggiungerà una temperatura di +31,3°C con una brezza vivace da Sud Est a 25,6km/h. L’umidità sarà del 56%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 20:00 si attesterà una temperatura di +29,6°C con una brezza da Nord Ovest a 12,3km/h. L’umidità salirà al 61%.

Sabato 3 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,3°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 11,2km/h. L’umidità si manterrà al 54% con una pressione di 1008hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 si registrerà una temperatura di +31,1°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 5,9km/h. L’umidità sarà del 46%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa. Alle 14:00 si prevedono nubi sparse con una temperatura di +31,9°C e una brezza da Nord Est a 16,2km/h. L’umidità salirà al 54%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. Alle 19:00 si attesterà una temperatura di +30,7°C con una brezza da Sud Ovest a 18,9km/h. L’umidità sarà del 51%.

Domenica 4 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +28,9°C e una brezza leggera da Nord Est a 5,1km/h. L’umidità si attesterà al 63% con una pressione di 1008hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +29,1°C con una brezza leggera da Est a 10,9km/h. L’umidità sarà del 66%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature stabili. Alle 14:00 si prevede una temperatura di +29,9°C con una brezza da Est – Sud Est a 14,3km/h. L’umidità sarà del 60%.

Sera: La serata proseguirà con cielo sereno e temperature piacevoli. Alle 20:00 si attesterà una temperatura di +28,4°C con una leggera brezza da Est – Sud Est a 4,9km/h. L’umidità salirà al 71%.

In conclusione, il fine settimana ad Augusta si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate, ideali per godersi le giornate estive. Sia Sabato che Domenica vedranno un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, ma senza precipitazioni in vista. Sia di giorno che di notte, le temperature si manterranno sopra la media, garantendo un clima caldo e soleggiato per il weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.