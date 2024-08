Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Battipaglia prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 32% e il 46%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori compresi tra i +26,6°C e i +33,9°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con differenze minime.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 72%, con temperature che si manterranno intorno ai +32°C. Il vento soffierà a velocità variabile, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità relativa si attesterà intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1007-1009hPa.

In serata, la situazione non subirà grandi variazioni, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 75%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +24°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata provenendo da diverse direzioni.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Battipaglia, possiamo aspettarci condizioni simili anche per la giornata di Domenica, con temperature che si manterranno elevate e una copertura nuvolosa variabile. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 5.3 E max 6.4 Levante 66 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 5.8 ENE max 6.5 Grecale 57 % 1008 hPa 6 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.1 SSE max 4.4 Scirocco 47 % 1008 hPa 9 nubi sparse +33.4° perc. +32.7° Assenti 7.8 OSO max 6.2 Libeccio 31 % 1008 hPa 12 nubi sparse +34° perc. +33.8° Assenti 10.1 SO max 10.2 Libeccio 33 % 1008 hPa 15 nubi sparse +32.1° perc. +32.2° Assenti 4.8 OSO max 7.3 Libeccio 39 % 1007 hPa 18 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 9 % 6.9 SSE max 7.2 Scirocco 68 % 1009 hPa 21 nubi sparse +24.4° perc. +24.7° prob. 4 % 7.5 NE max 7.8 Grecale 68 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:09

