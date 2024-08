Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Bergamo si prevedono condizioni meteo variabili, con piogge intermittenti durante la giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attenuerà gradualmente nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18°C e i +29°C.

Durante la mattina, le prime ore saranno dominate da nubi sparse e piogge leggere, con temperature intorno ai +19°C. Man mano che la mattinata avanza, il cielo si schiarirà e le temperature saliranno fino a raggiungere i +26°C verso le ore 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +29°C. Tuttavia, verso le ore 16:00 è prevista una nuova fase di piogge leggere, che potrebbero proseguire fino alla sera.

In serata, le piogge tenderanno ad intensificarsi leggermente, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 30%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C.

In conclusione, per Sabato 3 Agosto a Bergamo si prevedono condizioni meteo variabili, con piogge intermittenti che accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un’escursione termica che va dai +18°C ai +29°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Bergamo

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.86 mm 8.3 NE max 13.6 Grecale 79 % 1009 hPa 3 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 63 % 10 NNE max 9.9 Grecale 83 % 1008 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 58 % 4.3 NNE max 4.6 Grecale 73 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5 S max 3.5 Ostro 57 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +29.6° prob. 6 % 7.6 S max 5 Ostro 52 % 1009 hPa 15 cielo sereno +29.1° perc. +30.2° prob. 22 % 7.4 S max 5.5 Ostro 53 % 1008 hPa 18 cielo sereno +25.3° perc. +25.8° prob. 33 % 2.1 S max 2.9 Ostro 76 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +20.8° perc. +21.2° 1.08 mm 8.8 NNE max 9.5 Grecale 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:43

