Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Previsioni meteo per Cantù: weekend con variazioni climatiche significative. Venerdì si prevede pioggia moderata di notte, seguita da cielo sereno al mattino e pomeriggio. Piogge leggere in serata. Sabato, notte coperta, mattina con poche nuvole, pomeriggio sereno e piogge leggere serali. Domenica, piogge leggere notturne, parzialmente nuvoloso al mattino, nubi sparse pomeridiane e piogge leggere serali. Temperature elevate di giorno, vento fresco. Consigliata attenzione alle precipitazioni.

Venerdì 2 Agosto

Nella notte tra le 00:00 e l’01:00 a Cantù si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,6°C con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà a 6km/h provenendo da Est – Nord Est con raffiche fino a 11,1km/h. Le precipitazioni saranno di 1.16mm con una pioggia debole. L’umidità sarà al 92% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa tra le 9% e il 55%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra 2,8km/h e 5,3km/h. L’umidità si manterrà tra il 59% e il 80%, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 1009hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che varierà dal 1% all’11%. Le temperature massime saranno di +31,5°C con una percezione di +31,7°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra i 6,8km/h e i 9,1km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 41% – 45%, mentre la pressione atmosferica sarà di circa 1006hPa.

In serata, tra le 18:00 e le 23:00, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 16% al 99%. Le temperature scenderanno fino a +19,5°C con una percezione di +20,1°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche fino a 19,3km/h provenienti da Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno tra 0.13mm e 0.55mm con una pioggia leggera. L’umidità sarà tra l’81% e il 94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1008hPa.

Sabato 3 Agosto

Durante la notte, tra le 00:00 e l’01:00, il cielo sarà coperto al 92% con temperature intorno ai +19,6°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,4km/h con raffiche fino a 8,5km/h. Le precipitazioni saranno probabili al 63% con una pioggia assente. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 10:00, sono previste poche nuvole con una copertura variabile tra il 19% e il 34%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C con una percezione di +29°C. Il vento sarà da Sud Ovest con intensità tra 4,6km/h e 5,3km/h. L’umidità si attesterà tra il 53% e il 70%, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 1009hPa.

Durante il pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 1% all’18%. Le temperature massime saranno di +31,5°C con una percezione di +31,9°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra i 5km/h e i 9,1km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 41% – 45%, mentre la pressione atmosferica sarà di circa 1006hPa.

In serata, tra le 18:00 e le 23:00, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 47% al 59%. Le temperature scenderanno fino a +22,6°C con una percezione di +23°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra 2,6km/h e 5,8km/h provenendo da Nord Est. Le precipitazioni saranno tra 0.15mm e 0.89mm con una pioggia leggera. L’umidità sarà tra il 70% e l’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

Domenica 4 Agosto

Nella notte, tra le 00:00 e l’01:00, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,6°C con una percezione di +20°C. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Nord con raffiche fino a 12,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.84mm con una pioggia debole. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 10:00, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura variabile tra il 24% e il 56%. Le temperature saliranno fino a +27,7°C con una percezione di +28,3°C. Il vento sarà da Sud con intensità tra 4,9km/h e 6,3km/h. L’umidità si attesterà tra il 49% e il 56%, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 1012hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 37% al 93%. Le temperature massime saranno di +30,8°C con una percezione di +30,4°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra i 4,8km/h e i 6,1km/h provenendo da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 38% – 45%, mentre la pressione atmosferica sarà di circa 1011hPa.

In serata, tra le 18:00 e le 23:00, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 47% al 67%. Le temperature scenderanno fino a +22°C con una percezione di +22,8°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche fino a 12,9km/h provenienti da Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno tra 0.15mm e 2.32mm con una pioggia leggera. L’umidità sarà tra l’69% e il 94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cantù sarà caratterizzato da variazioni climatiche significative, con piogge leggere e nubi sparse alternate a momenti di sereno. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, mentre la presenza del vento contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni, in particolare durante la sera e la notte, per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.