Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

Durante il fine settimana a Cantù, si prevedono condizioni meteorologiche variabili con precipitazioni attese per Sabato e Domenica. Venerdì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a 33,2°C nel pomeriggio. Sabato, il cielo sarà sereno al mattino, ma si coprirà leggermente nel pomeriggio con possibili piogge. Domenica, invece, è attesa pioggia intensa con temperature massime di 31,3°C nel pomeriggio. L’umidità sarà significativa, raggiungendo il 92% durante la mattina di Domenica.

Venerdì 16 Agosto

Nel corso della notte a Cantù, ci sarà una copertura nuvolosa del 53% con temperature intorno ai 21,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità di 5,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature saliranno fino a 29,6°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 41% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Nel pomeriggio, le nubi saranno più sparse con una copertura del 34%. Le temperature massime raggiungeranno i 33,2°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 30% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo sarà ancora poco nuvoloso con una copertura del 14%. Le temperature si abbasseranno leggermente a 25,3°C con una brezza leggera proveniente da Nord. L’umidità aumenterà al 50% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e temperature intorno ai 23,3°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 6,8km/h e raffiche leggere. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina di Sabato, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente (0%). Le temperature si attesteranno sui 25,8°C con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 54% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature massime saranno di 31,6°C con una brezza leggera da Sud. L’umidità aumenterà al 34% mentre la pressione atmosferica si abbasserà a 1009hPa.

In serata, le nubi saranno più sparse con una copertura del 52%. Le temperature si manterranno intorno ai 31,4°C con una brezza leggera da Sud. L’umidità rimarrà al 34% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

Domenica 18 Agosto

Durante la notte tra Sabato e Domenica, ci sarà una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbasseranno a 19,9°C con venti provenienti da Nord. L’umidità sarà molto alta, al 90%, con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nella mattina di Domenica, la pioggia si intensificherà diventando moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 18,7°C con venti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 92% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Durante il pomeriggio, la pioggia diventerà forte con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature massime saranno di 31,3°C con venti da Sud. L’umidità aumenterà al 35% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

In serata, la pioggia si attenuerà diventando leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbasseranno a 16,6°C con venti da Nord. L’umidità sarà alta, al 90%, con una pressione atmosferica di 1007hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cantù si preannuncia variabile con precipitazioni previste per Sabato e Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

