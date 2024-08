Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Capaccio Paestum indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33,9°C durante la mattina, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 32°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 23%. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di piogge. Le temperature saranno in aumento, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà debole e la percezione di caldo aumenterà gradualmente.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime con poche nuvole nel cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C, rendendo la giornata particolarmente calda. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma non supererà i 17km/h.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 22-24°C. Il vento tenderà a calmarsi, mantenendo comunque una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capaccio Paestum per i prossimi giorni indicano un clima caldo e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente, considerando le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 7.8 E max 7.4 Levante 53 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.6° perc. +20° Assenti 7.5 ENE max 7.4 Grecale 47 % 1013 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.3 ENE max 6.5 Grecale 34 % 1013 hPa 9 cielo sereno +33.9° perc. +32.2° Assenti 7.7 SO max 7.3 Libeccio 23 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +31.4° Assenti 11.8 OSO max 11.1 Libeccio 31 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +30.8° Assenti 11.8 O max 11.7 Ponente 38 % 1013 hPa 18 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 2.5 O max 6.2 Ponente 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 5.9 E max 5.9 Levante 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:53

