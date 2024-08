Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casal di Principe indicano giornate soleggiate con temperature elevate e venti leggeri. L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, garantendo condizioni atmosferiche piacevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature si manterranno costanti, con leggere variazioni durante il giorno. Il vento sarà prevalentemente proveniente da diverse direzioni, con intensità variabile. L’umidità aumenterà leggermente nel corso della giornata, ma rimarrà a livelli accettabili. La pressione atmosferica si manterrà stabile. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Casal di Principe il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,2°C con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà a 2,2km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di vento fino a 2,8km/h. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità del 49% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e assenza di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,2°C (percepiti +36,3°C) intorno alle 11:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 16,9km/h, con raffiche di vento fino a 12,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai +33,3°C (percepiti +35,5°C). Il vento soffierà da Sud Ovest a 19,3km/h, con raffiche fino a 18,6km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 45% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +27,7°C (percepiti +29,5°C) intorno alle 23:00. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest, con una velocità di 5,2km/h e raffiche fino a 8,2km/h. L’umidità aumenterà al 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 4,5km/h, con raffiche di vento fino a 7,8km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e assenza di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,3°C (percepiti +34,7°C) intorno alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 17km/h, con raffiche di vento fino a 14,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai +32,8°C (percepiti +34,6°C). Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 19,3km/h, con raffiche fino a 19,3km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +27,7°C (percepiti +29,1°C) intorno alle 21:00. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità di 6,8km/h e raffiche fino a 7,3km/h. L’umidità aumenterà al 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C con una percezione di +27,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 4,8km/h, con raffiche di vento fino a 5,5km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e assenza di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,4°C (percepiti +34,7°C) intorno alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 15,7km/h, con raffiche di vento fino a 11,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 41% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai +32,8°C (percepiti +34,6°C). Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 18,1km/h, con raffiche fino a 18,4km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +27,7°C (percepiti +29,1°C) intorno alle 21:00. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità di 6,5km/h e raffiche fino a 6km/h. L’umidità aumenterà al 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 6km/h, con raffiche di vento fino a 7,9km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e assenza di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,5°C (percepiti +33,4°C) intorno alle 09:00. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 9,9km/h, con raffiche di vento fino a 6,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, senza nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai +32,2°C (percepiti +33,8°C). Il vento soffierà da Ovest a 18,8km/h, con raffiche fino a 18,8km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +27,2°C (percepiti +28,3°C) intorno alle 23:00. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest, con una velocità di 2,7km/h e raffiche fino a 3,3km/h. L’umidità aumenterà al 59% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

