Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Caserta indicano condizioni calde e soleggiate. Le temperature saranno in aumento, con cieli generalmente sereni e basse probabilità di pioggia. Le brezze leggere aiuteranno a rendere più piacevoli le giornate estive. Si consiglia di proteggersi dal caldo e di rimanere ben idratati per godersi al meglio il weekend.

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte a Caserta il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno, senza nuvole, e le temperature inizieranno a salire fino a raggiungere i 33°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 13,4km/h. L’umidità diminuirà al 36% mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere sereno e le temperature massime saranno di 35,5°C intorno alle 12:00. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a 18,5km/h sempre da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 28% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante la sera le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 26°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest con una velocità di 7,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 65% mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Sabato 3 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C con una brezza di vento proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 29%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 33°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 10,4km/h. L’umidità si attesterà al 34% mentre la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature massime saranno di 35°C intorno alle 12:00. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 21,9km/h sempre da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 30% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Durante la sera le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura del 94% e temperature intorno ai 28°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 7,6km/h. L’umidità aumenterà al 56% mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

Domenica 4 Agosto

Nella notte tra Sabato e Domenica il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 79%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0% e le temperature saliranno fino a raggiungere i 34,4°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 6km/h. L’umidità si attesterà al 31% mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0% e le temperature massime saranno di 36,3°C intorno alle 12:00. Il vento sarà proveniente da Sud Ovest con una velocità di 12,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 28% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante la sera le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno con una copertura del 4% e temperature intorno ai 27,7°C. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 5,3km/h. L’umidità aumenterà al 65% mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Caserta si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e cieli generalmente sereni. Le brezze leggere contribuiranno a rendere più gradevoli le giornate, mentre le probabilità di pioggia resteranno basse. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente per godersi al meglio le giornate estive.

