Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Castel Volturno prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che accompagnerà il territorio di Castel Volturno dalle prime ore del mattino fino al tramonto.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +26,2°C e i +31,1°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità che varierà da 4,1km/h a 9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52%.

Nel pomeriggio, le temperature massime si aggireranno intorno ai +29,9°C, con un lieve aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 13km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 54%.

In serata, le temperature caleranno leggermente, mantenendosi comunque piacevoli, con valori intorno ai +26,4°C. Il vento sarà più debole, con una velocità che si attesterà intorno ai 4km/h. L’umidità si manterrà costante al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Castel Volturno indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzeranno la zona di Castel Volturno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 20 % 3.2 ENE max 4.3 Grecale 71 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.9° prob. 11 % 7.4 NE max 7.2 Grecale 71 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 8 % 9.3 NE max 10.4 Grecale 65 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +30.6° prob. 13 % 4.8 OSO max 4.1 Libeccio 52 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +31.5° prob. 9 % 15.4 OSO max 11.9 Libeccio 56 % 1011 hPa 15 cielo sereno +28.8° perc. +31.6° Assenti 19.1 O max 19.5 Ponente 66 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +29.2° prob. 1 % 11.6 ONO max 14.4 Maestrale 74 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5 ONO max 6.6 Maestrale 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:48

