Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani lunedì 5 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Corigliano Calabro mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre la sera si prevede un cielo completamente sereno.

Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi che raggiungeranno i 33,7°C intorno a mezzogiorno. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con picchi di calore che potrebbero rendere l’aria particolarmente afosa.

I venti soffieranno prevalentemente da nord-nord-est con intensità variabile, mentre le raffiche di vento saranno per lo più assenti. La velocità del vento si manterrà sotto i 13km/h per gran parte della giornata.

Le precipitazioni sono previste solo nel pomeriggio, con una probabilità del 24% intorno alle 13:00. Tuttavia, non sono attese piogge significative che possano influenzare le condizioni meteorologiche.

L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 34-46% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010-1012hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Corigliano Calabro si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che potrebbero rimanere elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 3 % 5.1 SSO max 6.8 Libeccio 61 % 1011 hPa 3 poche nuvole +23° perc. +23.1° Assenti 2.2 SSE max 3.6 Scirocco 66 % 1011 hPa 6 poche nuvole +27.4° perc. +28° Assenti 1.3 NNO max 3 Maestrale 53 % 1012 hPa 9 cielo sereno +32.2° perc. +32.3° Assenti 6.1 NNE max 8.7 Grecale 38 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33.7° perc. +33.6° Assenti 9.6 ENE max 12.9 Grecale 34 % 1010 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +31.1° prob. 12 % 8.7 N max 10.3 Tramontana 42 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +27.7° prob. 8 % 4 S max 5 Ostro 54 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 6.6 SO max 8.4 Libeccio 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 19:59

