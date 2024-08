Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Corigliano Calabro si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34,9°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un piccolo aumento delle nuvole nel primo pomeriggio, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le temperature saranno in aumento, con valori che si attesteranno intorno ai 29,7°C alle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente superando i 33°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con qualche nuvola sporadica. Le temperature massime si registreranno intorno ai 34,9°C verso le ore 13:00, mantenendosi su valori elevati anche nelle ore successive.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 26,1°C verso le ore 21:00. La brezza leggera proveniente da Sud favorirà un lieve calo delle temperature, ma la situazione rimarrà piacevole e estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Corigliano Calabro indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e bassa probabilità di precipitazioni. Le condizioni meteorologiche si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori estivi e cieli generalmente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 1.8 SSO max 5.2 Libeccio 64 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 6.7 SSO max 9.8 Libeccio 58 % 1017 hPa 6 cielo sereno +29.7° perc. +29.1° Assenti 2.4 ONO max 12.8 Maestrale 37 % 1018 hPa 9 cielo sereno +33.7° perc. +32.6° Assenti 12.6 NE max 21.5 Grecale 28 % 1018 hPa 12 poche nuvole +34.7° perc. +33.5° Assenti 11.7 ENE max 18.7 Grecale 26 % 1017 hPa 15 cielo sereno +34.1° perc. +33.1° Assenti 10.1 ENE max 21 Grecale 28 % 1017 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +27.7° Assenti 3.8 SSE max 5 Scirocco 41 % 1017 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3 S max 5.9 Ostro 44 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 19:53

