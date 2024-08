Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Cortona si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio della giornata con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattina, per poi portare a piogge leggere nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 30%, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con l’arrivo di piogge leggere che potrebbero persistere fino alla sera. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, con temperature che si manterranno intorno ai +24°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo prevalentemente da ovest.

In serata, le piogge leggere potrebbero continuare, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 60%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C, mentre la velocità del vento diminuirà.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cortona, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi a giornate con possibili piogge e copertura nuvolosa. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche e pianificate le vostre attività all’aperto di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° Assenti 2.2 N max 2.3 Tramontana 72 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 3.5 N max 3.5 Tramontana 75 % 1014 hPa 7 nubi sparse +25.7° perc. +25.7° Assenti 2.1 SSO max 3 Libeccio 51 % 1014 hPa 10 poche nuvole +32.3° perc. +31.3° Assenti 6.1 SO max 10.5 Libeccio 31 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.85 mm 15.6 ONO max 28 Maestrale 64 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +24.9° perc. +25° 0.17 mm 11.4 NNO max 16.1 Maestrale 57 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.29 mm 3.6 O max 4.2 Ponente 81 % 1012 hPa 22 nubi sparse +18.9° perc. +19° prob. 21 % 4.7 ONO max 4.6 Maestrale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:07

