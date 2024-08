Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Nel fine settimana a Cortona si prospetta bel tempo con temperature estive. Venerdì, cielo sereno con temperature in aumento fino a +33,4°C. Sabato, leggermente nuvoloso con picco di +33,4°C. Domenica, coperto con possibili precipitazioni e +32,8°C. Cambiamento climatico in arrivo, con nubi e aumento delle temperature. Restate informati per ulteriori sviluppi.

Venerdì 30 Agosto

Nel weekend che si avvicina, Venerdì a Cortona si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura intorno ai +19,8°C e una leggera brezza di vento proveniente dal Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la mattina, con cielo sereno, temperature in aumento fino a +29,8°C e una brezza leggera che soffierà da Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, il sole splenderà ancora su Cortona con temperature che raggiungeranno i +33,4°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Nord – Nord Est. Verso la sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno asciutte con una temperatura intorno ai +21,9°C.

Sabato 31 Agosto

Per il secondo giorno del fine settimana, Sabato a Cortona si prevede un’altra giornata di bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà leggermente nuvoloso con una temperatura di +20,8°C e una brezza leggera proveniente da Nord Est. La situazione non cambierà molto durante la mattina, con cielo sereno e temperature in aumento fino a +30,6°C.

Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno capolino nel cielo cortonese con temperature che si attesteranno sui +33,4°C. Il vento soffierà da Nord Est con una brezza leggera. Verso la sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili con una temperatura intorno ai +21,8°C.

Domenica 1 Settembre

Per concludere il fine settimana, Domenica a Cortona si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +20°C e una brezza leggera proveniente da Nord Est. La situazione non migliorerà durante la mattina, con cielo coperto e temperature in aumento fino a +28,4°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i +32,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una brezza leggera. Verso la sera, le nubi sparse faranno capolino nuovamente nel cielo cortonese con una temperatura intorno ai +22°C.

In conclusione, il fine settimana a Cortona si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature estive e condizioni generalmente stabili. Tuttavia, Domenica potrebbe portare un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulle previsioni meteo.

