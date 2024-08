Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Lunedì 12 Agosto a Dalmine si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse e cielo sereno alternati, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 3% e il 74%. Le temperature oscilleranno tra i +23,5°C e i +33°C, con temperature percepita che potranno raggiungere i +35,5°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 2,4km/h e i 10,3km/h, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 7,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 73% durante la notte, per poi scendere al 44% nel pomeriggio e risalire leggermente fino al 68% in serata. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016hPa all’inizio della giornata, per poi diminuire leggermente fino ai 1012hPa in serata.

Nella mattina di Lunedì 12 Agosto, ci si potrà aspettare un cielo con nubi sparse e una temperatura che andrà dai +25,6°C ai +32,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 2,4km/h fino a 7,1km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una temperatura che si manterrà intorno ai +33,7°C e un vento che soffierà da Sud a una velocità compresa tra i 9km/h e i 9,9km/h.

In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e cielo sereno, con temperature che si attesteranno tra i +24,9°C e i +26,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità che varierà dai 4,2km/h ai 7,7km/h.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Dalmine si prevede una giornata con alternanza di nubi sparse e schiarite, temperature elevate e vento di intensità variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le dovute precauzioni in base alle condizioni meteo del momento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.7° perc. +25.1° Assenti 6.9 NNE max 6.4 Grecale 73 % 1016 hPa 3 nubi sparse +23.8° perc. +24.2° Assenti 5.9 NNE max 5.3 Grecale 73 % 1015 hPa 6 nubi sparse +25.6° perc. +26° Assenti 2.4 NNO max 4 Maestrale 71 % 1015 hPa 9 nubi sparse +30.2° perc. +32.6° Assenti 5.7 SO max 4.5 Libeccio 57 % 1014 hPa 12 nubi sparse +33° perc. +35.5° Assenti 8.2 SSO max 7.1 Libeccio 47 % 1013 hPa 15 nubi sparse +33.4° perc. +35.2° prob. 6 % 9.6 SSO max 8.1 Libeccio 43 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +30.6° prob. 11 % 2.3 S max 4.1 Ostro 65 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 14 % 7.7 NNE max 7.5 Grecale 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.