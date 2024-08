Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Eboli

Nel fine settimana ad Eboli, si prevedono giornate calde e soleggiate, con temperature in aumento. Le precipitazioni saranno assenti e la copertura nuvolosa varierà leggermente. Sabato e Domenica offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, con venti leggeri da Ovest – Sud Ovest e temperature massime che toccheranno i +36,9°C. La percezione di calore sarà elevata, ma il cielo rimarrà per lo più sereno.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Eboli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a 4,1km/h. Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +33,1°C con una percezione di +34°C a causa dell’umidità al 40%. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,8km/h. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura del 33%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,6°C, percepite come +35,3°C. Il vento aumenterà leggermente a 13,5km/h provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest. Infine, in serata, la copertura nuvolosa salirà al 46% con temperature intorno ai +27,2°C e percepite come +29,6°C. La brezza leggera da Sud Ovest soffierà a 4,2km/h.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole al 13%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24°C con una leggera brezza da Nord Est a 5,4km/h. Al mattino, la situazione non cambierà molto, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +35,6°C con una percezione di +34,2°C e venti leggeri da Ovest a 3,6km/h. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura del 29%. Le temperature massime toccheranno i +35,8°C, percepite come +35,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 5,5km/h. Infine, in serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,6°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 6,7km/h.

Domenica 11 Agosto

Nella notte a Eboli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C con una brezza leggera da Nord Est a 8,5km/h. Al mattino, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +36,9°C con una percezione di +35,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 4,3km/h. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,7°C, percepite come +36,2°C. Il vento sarà leggero da Ovest a 3,5km/h. Infine, in serata, si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,1°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 5km/h.

In conclusione, il fine settimana a Eboli si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Le precipitazioni sono assenti e la copertura nuvolosa varia leggermente da un giorno all’altro. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ideali per godersi le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.