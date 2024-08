Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Fasano indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio sono attese poche nuvole che potrebbero coprire parzialmente il cielo. La sera il cielo si presenterà nuovamente sereno.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 20km/h e i 35km/h.

Nella mattina di Giovedì 22 Agosto, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 29°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 25km/h e i 30km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con la comparsa di poche nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28°C con venti che potranno raggiungere i 22km/h.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 25°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 18km/h e i 25km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Fasano indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e venti moderati. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, ideali per godersi a pieno le bellezze di Fasano e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +25° Assenti 20.2 NNO max 30.6 Maestrale 81 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +24.7° Assenti 22.1 NO max 33.7 Maestrale 81 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 25.4 NNO max 30 Maestrale 72 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.7° perc. +30.8° Assenti 27.1 NNO max 25.5 Maestrale 62 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.9° perc. +30.4° Assenti 21.6 N max 19.7 Tramontana 57 % 1011 hPa 16 poche nuvole +27.4° perc. +28.7° Assenti 19.2 NNO max 22.3 Maestrale 62 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +25.9° Assenti 14 NNO max 23.5 Maestrale 75 % 1012 hPa 22 poche nuvole +25° perc. +25.4° Assenti 13 NO max 19.4 Maestrale 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:34

