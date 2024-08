Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 23 Agosto

Notte: Durante la notte a Fasano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 12,7km/h.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 11%. Le temperature si alzeranno fino a +30,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +27,4°C e una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Sabato 24 Agosto

Notte: Durante la notte a Fasano, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 1% e una temperatura di +26,4°C.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si alzeranno fino a +30°C con una brezza leggera da Nord.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo avrà nubi sparse con una copertura del 44%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est.

Sera: In serata ci saranno nubi sparse con una copertura del 28% e una temperatura di +27,6°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Domenica 25 Agosto

Notte: Durante la notte a Fasano, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 54% e una temperatura di +26,2°C.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si alzeranno fino a +29,6°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest.

Sera: In serata ci saranno nubi sparse con una copertura del 80% e una temperatura di +27,2°C con un vento fresco da Nord Ovest.

In conclusione, il fine settimana a Fasano si preannuncia con temperature piacevoli e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima gradevole per svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.

