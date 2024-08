Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Fasano indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese poche nuvole con una leggera probabilità di precipitazioni. La sera e la notte, invece, sono previste nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i +32,1°C intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 15km/h e i 20km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,9°C alle 14:00, con una probabilità del 4% di precipitazioni. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 18,2km/h provenienti da nord-nord est.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +27,8°C alle 18:00, con una probabilità dell’8% di precipitazioni. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche fino a 33,6km/h provenienti da ovest-nord ovest.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Fasano indicano un leggero peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della copertura nuvolosa e delle probabilità di precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai +32°C durante il giorno e +28°C di notte. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.2 N max 5 Tramontana 61 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 4.9 NO max 5.9 Maestrale 59 % 1012 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +30.8° Assenti 9.8 NO max 11.1 Maestrale 48 % 1012 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +33.4° Assenti 17 N max 15.6 Tramontana 45 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +32.8° Assenti 21.3 N max 22.4 Tramontana 49 % 1011 hPa 16 nubi sparse +29.6° perc. +30.9° prob. 10 % 11.2 OSO max 12.9 Libeccio 53 % 1011 hPa 19 cielo coperto +27° perc. +28.2° prob. 8 % 18.4 ONO max 31 Maestrale 63 % 1013 hPa 22 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 14 NNO max 23.9 Maestrale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 19:54

